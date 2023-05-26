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Abu Dabi’de ‘Onur Konuğu’ Türkiye

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#Abu Dabi#Onur Konuğu#Kitap Fuarı
Abu Dabi’de ‘Onur Konuğu’ Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Arap dünyası ve uluslararası yayıncılık toplulukları arasındaki bağları güçlendirmek, bölgenin edebi ve kültürel mirasını vurgulamak üzere dünyanın dört bir yanından yazarları, fikir önderlerini ve yayıncıları bir araya getiren 32. Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı’nın ‘Onur Konuğu’ bu yıl Türkiye oldu.

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Abu Dabi Ulusal Fuar Merkezi’nde (ADNEC) 22 Mayıs’ta açılan ve 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen etkinliklere Türk yazar ve yayıncıları da katıldı. Aralarında Cemal Kafadar, Beşir Ayvazoğlu, Sadık Yalsızuçanlar ve Tarık Tufan’ın da olduğu yazar ve akademisyenler festival kapsamında söyleşi ve konferanslara katılarak okurlarla buluştu. Sanatçı Zahit Büyükişliyen’in eserlerinden oluşan bir de sergi açıldı.

Abu Dabi’de ‘Onur Konuğu’ Türkiye

Abu Dabi Arapça Dil Merkezi tarafından gerçekleştirilen fuarın bu yılki odak kişisi sosyoloji biliminin temellerini atan 14. yüzyıl Arap filozofu İbn Haldun oldu. Programda tarih, felsefe ve edebiyat tartışmaları da dahil olmak üzere İbn Haldun’un çalışmaları ve mirasına odaklanan oturumlar ve atölye çalışmaları yer alıyor.

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#Abu Dabi#Onur Konuğu#Kitap Fuarı

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