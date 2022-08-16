Abramoviç'in filosu Türkiye’de

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‘Luxury Launches’ adlı internet sitesinin haberine göre, geçen bahar aylarında Türk karasularını sakin liman olarak seçen Abramoviç, devasa büyüklükteki ‘Eclipse’ ve ‘Solaris’ adlı yatlarını Ege denizine aktardı. Önceki günlerde ise Abramoviç’e ait olduğu tahmin edilen 67 metre uzunluğundaki ‘Garcon’ ve 55 metre uzunluğundaki ‘Halo’ adlı yatlar da Göcek açıklarında görüldü.



