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Abramoviç'in filosu Türkiye’de

Güncelleme Tarihi:

#Abramoviç#Yat#Eclipse
Abramoviçin filosu Türkiye’de
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Rus milyarder Roman Abramoviç’in, Batılı ülkelerin Ukrayna Savaşı sonrası Rus oligarklara uyguladığı yaptırımlardan kaçmak için tüm yatlarını Türkiye’ye getirdiği ortaya çıktı.

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‘Luxury Launches’ adlı internet sitesinin haberine göre, geçen bahar aylarında Türk karasularını sakin liman olarak seçen Abramoviç, devasa büyüklükteki ‘Eclipse’ ve ‘Solaris’ adlı yatlarını Ege denizine aktardı. Önceki günlerde ise Abramoviç’e ait olduğu tahmin edilen 67 metre uzunluğundaki ‘Garcon’ ve 55 metre uzunluğundaki ‘Halo’ adlı yatlar da Göcek açıklarında görüldü.

Abramoviçin filosu Türkiye’de


Habere göre, böylece Roman Abramoviç tüm yat filosunu Türkiye’ye aktarmış oldu. Ege kıyılarına yeni demir atan ‘Garcon’ yat, su sporları için gezici bir merkez olarak da kullanılıyor. ‘Halo’ adlı yat ise VIP tur teknesi olarak kullanılıyor. İddiaya göre Abramoviç, bu yatı tanıdıklarına kullanmaları için veriyor. Abramoviç’in Atlantik’teki adalardan Türkiye’ye getirdiği 4 lüks yatın toplam değerinin, yaklaşık 1.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.  

Abramoviçin filosu Türkiye’de


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#Abramoviç#Yat#Eclipse

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