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Abramoviç Boğaz’da yalı tuttu

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#Rusya#Ukrayna#Abramoviç
Abramoviç Boğaz’da yalı tuttu
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:00

Rusya-Ukrayna savaşının ardından sık sık yatlarıyla Türkiye’de boy gösteren Rus milyarder Roman Abramoviç, şimdi de Boğaz’da oturmaya hazırlanıyor. Abramoviç, Anadoluhisarı’ndaki Feyyaz Tokar Yalısı’nı aylık 50 bin dolara kiraladı.

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Yaklaşık 50 yıl önce yapılan Anadoluhisarı’ndaki Feyyaz Tokar Yalısı, İstanbul Boğazı’nın en genç yalılarından biri. Kendisine ait iskelesi de bulunan yalı eski sahibi Feyyaz Tokar’ın adıyla anılıyor. Bosfor Turizm’in ortaklarından olan Feyyaz Tokar’ın ölümünün ardından yalının yarı hissesi eşi Berna Tokar ile kızları Serra Tokar ve Esra Tokar’a miras kaldı. Yalı 2012 yılında 30 milyon dolara satışa çıkartıldı. Yalıyı ABD’de fon yöneticiliği yapan, ‘Young Turk’ ve ‘Wall Street’in çılgın çocuğu’ olarak tanınan Ahmet Okumuş 25 milyon dolara satın aldı ve eşi Melis Okumuş’a hediye etti.

Abramoviç Boğaz’da yalı tuttu

Abramoviç, boğaz manzaralı yalıya yerleşti.

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SATILIK ARIYORDU

Rus milyarder Roman Abramoviç’in Ukrayna-Rusya savaşının ardından Türkiye’de yatırım yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre, Abramoviç kendisi ve ailesi için de İstanbul Boğazı’nda bir yalı satın almak istiyor ve özellikle Kandilli’deki yalılarla ilgileniyordu. Ancak Abramoviç’in Anadoluhisarı’ndaki Feyyaz Tokar Yalısı’nı aylık 50 bin dolara kiraladığı ortaya çıktı.

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BAKIMLI BİR YALI

İstanbul Boğazı çevresindeki mülkler konusunda uzman olan Bosforce’un yönetici ortağı ve İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, yabancıların İstanbul’daki gayrimenkullere olan ilgisini şöyle anlattı: “Ruslar İstanbul’da son zamanlar ciddi anlamda alım ve kiralama yapıyorlar. Abramoviç’in Boğaz’da yalı satın almak istediğini yoğun biçimde duyuyorduk. Beykoz’da, Kandilli’de bir yeri satın almaya çalıştığını biliyorduk ama doğrulanmadı. Rus işadamı Abramoviç’in, Anadoluhisarı’nda kiralayıp oturduğu ve önünde VIP minibüslerin bulunduğu bu yalı oldukça bakımlı. Bu yalının piyasa kira değeri 50-60 bin dolar. Mal sahibinin Amerika’da yaşayan finansçı Ahmet Okumuş olduğunu biliyoruz.

Abramoviç Boğaz’da yalı tuttu

Abramoviç’in Eclipse adlı süper yatı geçtiğimiz aylarda Marmaris’e demir atmıştı.

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YABANCILARIN TERCİHİ

İstanbul’a konut almak için üst düzey beyaz yakalı işinsanları geliyor. Ortadoğulular daha çok Avrupa’ya geçiş kapısı olarak gördükleri İstanbul’a vatandaşlık ve pasaport almak için geliyorlar. Tercihleri Avrupa yakasında Esenyurt, Beylikdüzü, Halkalı ve Avcılar bölgesi oluyor. Anadolu yakasında ise zengin Araplar markayı bildikleri Arap Şirketi olan EMAR’ı tercih ediyorlar. Ruslar ve İranlılar da Bağdat Caddesi’ne yöneliyor.”

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