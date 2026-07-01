×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLARRESMÄ° Ä°LANLARSON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

ABâ€™nin Zirvesi BeÅŸtepeâ€™de

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#AB Zirvesi#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan#Avrupa Komisyonu
ABâ€™nin Zirvesi BeÅŸtepeâ€™de
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ankaraâ€™da temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Kaja Kallas, GeniÅŸlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile Ä°Ã§iÅŸleri ve GÃ¶Ã§ten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunnerâ€™i dÃ¼n BeÅŸtepeâ€™de kabul etti.

Haberin DevamÄ±

Kabulde; DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Burhanettin Duran ve CumhurbaÅŸkanÄ± DÄ±ÅŸ Politika ve GÃ¼venlik BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ yer aldÄ±.Â  Â  Â Â 

Â

ABâ€™nin Zirvesi BeÅŸtepeâ€™de

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#AB Zirvesi#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan#Avrupa Komisyonu

BAKMADAN GEÇME!