ABâ€™nin Zirvesi BeÅŸtepeâ€™de

ANKARA
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ankaraâ€™da temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Kaja Kallas, GeniÅŸlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile Ä°Ã§iÅŸleri ve GÃ¶Ã§ten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunnerâ€™i dÃ¼n BeÅŸtepeâ€™de kabul etti.
Kabulde; DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Burhanettin Duran ve CumhurbaÅŸkanÄ± DÄ±ÅŸ Politika ve GÃ¼venlik BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ yer aldÄ±.Â Â Â Â
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