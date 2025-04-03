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AB'nin Orta Asya'daki en büyük ticaret ortağı Kazakistan oldu

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#AB#Kazakistan#Ticaret
ABnin Orta Asyadaki en büyük ticaret ortağı Kazakistan oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 21:19

Avrupa Birliğinin (AB) Orta Asya'da en çok ticaret yaptığı ülkenin Kazakistan olduğu bildirildi.

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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birinci AB-Orta Asya Zirvesi ve "Orta Asya Küresel İklim Tehditleriyle Karşı Karşıya" konulu uluslararası konferansa katılmak için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gitti.

Tokayev, zirve marjında burada AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Costa ile görüşmesinde, Kazakistan'ın bölgede AB'nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı olduğu bildirildi.

Görüşmede, Kazakistan ile AB arasındaki ticaretin Orta Asya'daki toplam ticaretin yüzde 80'ine tekabül ettiği, 2024'te karşılıklı ticaret hacminin ise 50 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Aynı zamanda Kazakistan'a gelen toplam yabancı yatırımların yüzde 40'ının AB'den gelen yatırımlar olduğu belirtildi.

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Tokayev ve Costa, görüşmede Kazakistan ile AB arasında ekonominin çeşitli sektörlerinde işbirliğini güçlendirme konularını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Komisyon Başkanı Leyen ile yaptığı görüşmede, enerji, altyapı ve sanayi, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme ve yapay zeka gibi 4 alanda işbirliğini derinleştirme perspektifi gördüklerini dile getirdi.

Ursula von der Leyen de başta Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru olmak üzere ulaşım ve lojistik sektöründe projelerin uygulanmasının önemini vurguladı.

Tokayev ve von der Leyen, bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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#AB#Kazakistan#Ticaret

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