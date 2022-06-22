Ablaya niyet Mert’e kısmet: Havva Nur soğuk alınca...

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YAKLAŞIK 5-10 bin kişide bir görülen marfan sendromu nedeniyle Havva Nur Altun görmede ileri derecede sorun yaşıyordu. Altun’a ameliyatı çok özel bir ekip gerçekleştirecekti. Tarih verildi ve 11 yaşındaki Havva Nur hastaneye geldi. Ancak soğuk algınlığı nedeniyle küçük kızın ameliyatı ertelendi.

Sempozyum kapsamında ameliyat edilecek olan Havva Nur’un yerine ise yedek hasta olan, aynı sendroma sahip ve görme problemi yaşayan 10 yaşındaki kardeşi Yusuf Mert Altun ameliyat oldu. Türkiye’nin önemli cerrahlarının bir araya geldiği, Türk Oftalmoloji Derneği tarafından düzenlenen sempozyumda kalabalık bir ekip tarafından sol gözü ameliyat edilen Yusuf Mert Altun’un 10 gün sonra gerçekleştirilen kontrollerde tam görmeye yakın bir iyileşmeye kavuştuğu ortaya çıktı. Altun, doktorlarına teşekkür ederken, abla Havva Nur’un da yakında ameliyat edilerek sağlığına kavuşması planlanıyor.

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SONUÇ ÇOK BAŞARILI

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı ve Türk Oftalmololoji Derneği üyesi Dr. Ali Ceylan, “Marfan sendromu gözün içindeki mercek bağlarının zayıf olması nedeniyle merceğin kaymasına neden olabiliyor. Mert’in göz merceği, gözbebeğinin oldukça dışına kaymıştı ve görmede ciddi sorun yaratıyordu. Bizim için de önemli ve zor bir vakaydı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi hekimleri ve misafir hocalarımızın da bulunduğu büyük bir ekip ile gerçekleştirdik. Mert’in 10’uncu gün kontrol muayenesinde görme şikâyetleri tamamen düzeldi, durumu gayet iyi. Tam görmeye yakın hale geldi. Hem hasta hem de ailesi oldukça mutlu ve memnun. Ayrıca abla Havva Nur Altun’u da kısa bir süre sonra ameliyat edeceğiz” diye konuştu.

MARFAN SENDROMU NEDİR?

YÜZDE 75’İ KALITSAL

FBN1 adı verilen gende mutasyon sonucu ortaya çıkan sendrom, vücuttaki bağ dokusunun inşa edilmesini sağlayan proteinleri kısıtlıyor. Gözler, kemik ve tendonlar, cilt ve kalp gibi bölgeleri etkileyen marfan sendromu olan kişilerde çeşitli hastalıklar görülüyor. Marfan sendromu olan her 4 kişiden 1’inde hastalıklar ortaya çıkarken, kalanlar tamamen sağlıklı şekilde hayatını sürdürebiliyor. Marfan sendromuna sahip bir ebeveynin de hastalığı çocuğuna geçirme riski yüzde 50. Vakaların yaklaşık yüzde 75’i kalıtsal. Marfan sendromunun bir tedavisi henüz bulunmuyor.