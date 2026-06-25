Ablasının gözü önünde darbedilip kaçırıldı

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Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Songül Ardil, mesai bitiminde çalıştığı iş yerinden servis aracıyla evine geldi. Oturduğu binaya 10 metre mesafede servis aracından inen Songül Ardil, yanına yaklaşan 3 kişinin saldırısına uğradı. Zorla bir araca bindirilmeye çalışılan genç kadın ile yanında bulunan ablası Zeynep Ardil, saldırganların elinden kurtarmak için hamle yaptı. Ancak şüpheliler, abla Ardil’i de darbederek etkisiz hale getirdi. Çığlıklara aldırış etmeyen 3 şüpheli, Songül Ardil’i zorla araca bindirerek, olay yerinden hızla uzaklaştı.

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan şokun ardından emniyete giderek şikayetçi olan aile fertleri, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirtti. Yetkililere seslenen ve arama çalışmalarının titizlikle yürütülmesini talep eden acılı aile, Songül Ardil'in bir an önce sağ salim bulunup kendilerine getirilmesini istedi. Polis, Ardil’i bulmak ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.