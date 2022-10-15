Ablasının düğün konvoyunda kalbinden vurulan Serkan hayatını kaybetti

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Olay, 13 Ekim’de Yenişehir ilçesi kırsal Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Kayapınar ilçesinde Karaboğa ailesi tarafından düğün yapıldı. İsimleri öğrenilemeyen gelin ve damat, düğün sonrası salondan ayrılmak üzere konvoya katıldı. Konvoy, Güvercinlik Mahallesi’ne geldiği sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya tabancalarla ateş açıldı. Bu sırada mahallede bulunan gelinin kardeşi Serkan Karaboğa, kalbinden vurularak yere yığıldı.

Çevredekilerin fark ettiği Karaboğa için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Karaboğa’yı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Karaboğa, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Karaboğa'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, ifade için 5 kişiyi gözaltına aldı. Serkan Karaboğa’nın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.