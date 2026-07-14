Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde yaşadı! Kokular üzerine girilen dairede feci manzara

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 95’inci Sokak’ta meydana geldi. Bölge halkı sokak üzerindeki apartmandan gelen kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN KAPIYI AÇTI

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İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kokunun Mualla Boyeri'ye ait evden geldiğini belirledi. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi S.B. açtı. Eve giren ekipler, Boyeri'nin cesediyle karşılaştı.

OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

İncelemede, Mualla Boyeri'nin bir hafta önce öldüğü, kız kardeşinin de cesetle bu süre zarfında aynı evde kaldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boyeri'nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mualla Boyeri'nin cesedinin çürümeye başladığı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'nca ön değerlendirme yapılamadığı bildirildi. Boyeri'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

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ABLASININ CANSIZ BEDENİYLE 1 HAFTA YAŞADI

Diğer yandan ablasını cansız bedeni ile evde bir hafta yaşayan S.B., Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.