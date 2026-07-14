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Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde yaşadı! Kokular üzerine girilen dairede feci manzara

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#Samsun#Ceset#Koku
Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde yaşadı Kokular üzerine girilen dairede feci manzara
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 13:40

Samsun’da apartmandan yayılan kötü kokular üzerine girilen evde, yaklaşık bir hafta önce ölen 60 yaşındaki Mualla Boyeri’nin cansız bedeni bulundu. Zihinsel engelli kız kardeşinin ablasının cesediyle günlerce aynı evde kaldığı ortaya çıktı. Talihsiz kadın ruh sağlığı hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 95’inci Sokak’ta meydana geldi. Bölge halkı sokak üzerindeki apartmandan gelen kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde yaşadı Kokular üzerine girilen dairede feci manzara

ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN KAPIYI AÇTI

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İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kokunun Mualla Boyeri'ye ait evden geldiğini belirledi. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi S.B. açtı. Eve giren ekipler, Boyeri'nin cesediyle karşılaştı.

OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

İncelemede, Mualla Boyeri'nin bir hafta önce öldüğü, kız kardeşinin de cesetle bu süre zarfında aynı evde kaldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boyeri'nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mualla Boyeri'nin cesedinin çürümeye başladığı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'nca ön değerlendirme yapılamadığı bildirildi. Boyeri'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

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Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde yaşadı Kokular üzerine girilen dairede feci manzara

ABLASININ CANSIZ BEDENİYLE 1 HAFTA YAŞADI

Diğer yandan ablasını cansız bedeni ile evde bir hafta yaşayan S.B., Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

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#Samsun#Ceset#Koku

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