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Ablasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis

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#Kırşehir#Mucur#Kadın Cinayeti
Ablasını öldüren sanığa haksız tahrik indirimi ile 20 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 13:06

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablası Fadime Öcal'ı (38) öldüren Gökhan Öcal (34), 'kardeşi kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen yıl 17 Temmuz'da Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da oturan Gökhan Öcal, ablasının yaşadığı ilçeye geldi. Öcal ile ablası arasında tartışma çıktı. Gökhan Öcal, belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. Fadime Öcal hayatını kaybetti, Gökhan Öcal da suç aleti ile teslim oldu.

Tutuklanan Gökhan Öcal hakkında 'kardeşi kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Gökhan Öcal ile avukatı hazır bulundu.

"YİNE OLSA HESABINI SORARDIM"

Mahkemede savunma yapan Öcal, "Eski savunmamın arkasındayım. Kendisi başka erkeklere uygunsuz fotoğraflarını atıyordu. Bunun hesabını sormak isterken böyle bir olay yaşandı. Yine olsa hesabını sorardım. Korkutmak isterken silah ateş aldı. Kendisinin ettiği küfürler ve hakaretler, beni çok öfkelendirmişti. Çevredeki insanların yüzüne bakamaz hale gelmiştim" dedi.

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'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Öcal'ı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra sanığa, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü.

Gerekçe olarak Fadime Öcal'ın kardeşi Gökhan Öcal'a sarf ettiği tahrik edici sözler ve mesajlar gösterildi.

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#Kırşehir#Mucur#Kadın Cinayeti

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