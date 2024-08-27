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Ablasını öldürdü, eniştesini ve yeğenlerini yaraladı... Kardeş dehşetinin nedeni ortaya çıktı

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#Cinayet#Abla#Zonguldak
Ablasını öldürdü, eniştesini ve yeğenlerini yaraladı... Kardeş dehşetinin nedeni ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 16:10

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Oğuz Ş.'nin (39) bıçakladığı ablası Emine Sezer (42) hayatını kaybetti, eniştesi İhsan (45) ve yeğenleri Berat (20) ve Sude Sezer'in (15) tedavisi sürüyor. Oğuz Ş.'nin ablasından para istediği, alamayınca da sinirlenerek bıçakla aile üyelerine saldırdığı ortaya çıktı.

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Olay, dün Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Ş., beraber yaşadığı ablası Emine ve eniştesi İhsan Sezer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Oğuz Ş., bıçakla ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Berat ile Sude Sezer'i yaraladı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Ablasını öldürdü, eniştesini ve yeğenlerini yaraladı... Kardeş dehşetinin nedeni ortaya çıktı
BABA İLE OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Emine Sezer yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. İhsan Sezer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oğlu Berat Sezer ise beyin ve akciğer kanamasıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Ablasını öldürdü, eniştesini ve yeğenlerini yaraladı... Kardeş dehşetinin nedeni ortaya çıktı

Sude Sezer'in tedavisi ise ilçede sürüyor. Gözaltına alınan Oğuz Ş.'nin ablasından para istediği, alamayınca da sinirlenerek bıçakla aile üyelerine saldırdığı öğrenildi. Oğuz Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ablasını öldürdü, eniştesini ve yeğenlerini yaraladı... Kardeş dehşetinin nedeni ortaya çıktı

 

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#Cinayet#Abla#Zonguldak

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