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Ablası tarafından evinde ölü bulundu

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#Bursa#Güneş Yaşaroğlu#Cenaze
Ablası tarafından evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 15:10

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Güneş Yaşaroğlu (52), ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

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Olay Tekke Mahallesi TOKİ 3. Etap F 10 Blok’ta meydana geldi. Güneş Yaşaroğlu, bir süre önce gittiği İstanbul’dan dönen ablası tarafından yatakta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşaroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan Güneş Yaşaroğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Orhangazi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Güneş Yaşaroğlu#Cenaze

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