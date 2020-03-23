Ablası da sevgili kurbanı

Diyarbakır Kayapınar’daki sitede oturan, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya (35) ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda görevli erkek arkadaşı Astsubay Yusuf Ç. (29) arasında, önceki gün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma büyüyünce Yusuf Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Dilek Kaya’ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Açık olan kapıdan eve giren polis ekipleri, Yusuf Ç.’yi Dilek Kaya’nın cansız bedeninin başında buldu. Katil zanlısı Yusuf Ç., polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



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Yusuf Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde, “Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Beni aldattığını düşünüyordum. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm” dediği öğrenildi.Dilek Kaya’nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kaya’nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Ergani’de toprağa verildi.