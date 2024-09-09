Abla katiline en ağır ceza istendi

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İSTANBUL Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Kasım 2023’te 14.00 sıralarında otoparkta asfaltlama için başlatılan çalışmalarda uzun süredir park halinde olan bir otomobilin yanına giden güvenlik görevlileri, içinde bir ceset görünce polise haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin sağ koltuğunda üzeri örtülmüş ve bir otomobil radyatörü konularak gizlenmeye çalışılmış bir kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin, yerel televizyon kanallarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar’a (41) ait olduğunu belirlendi.

HASTANEYE 3 KERE KONTROL ETMEYE GELMİŞ

Işıl Deniz Palabıyıklar’ın, 22 Ekim 2023’te, bir inşaat şantiyesinde şef olarak çalışan kardeşi Işın Miraç Palabıyıklar (39) ile birlikte görüldüğü tespit edildi. Ablasını ölüme terk etmesinin ardından bulunduğu tarihe kadar 3 kere hastaneye gelerek cesedi kontrol ettiği öne sürülen Işın Miraç Palabıyıklar, 11 Kasım 2023’te tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Işın Miraç Palabıyıklar’ın, ‘kardeşi kasten öldürmek’ ve ‘kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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‘SÜREKLİ KONUŞTUĞU İÇİN CİNNET GEÇİRDİM’

Işın Miraç Palabıyıklar, iddianameye yansıyan ifadesinde özetle şunları söyledi: “Arabada ablam ile eski meselelere ilişkin aramızda tartışma yaşadık. Otomobili durdurup arka koltuktan çantamı alacağım esnada ablam sürekli konuştuğu için bir anda cinnet geçirdim. Üzerimde bulunan ve babama ait ruhsatlı tabancayı çekip korkutma maksatlı sussun diye kulağının yanından ateş etmek amacıyla ablama doğrulttum. Ancak elimin titremesi üzerine tabanca ile ablamı sol omzundan vurdum. Olay kaza ile oldu.”