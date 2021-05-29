Abla-kardeş ölüme kol kola

İki kardeş, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ancak kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

MECLİS ÜYESİNİN ÇOCUKLARI

Yaren ve Eren Altun’un, Arsuz Belediyesi AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Altun’un çocukları olduğu belirtildi. Kazayı haber alan çocukların yakınları hastaneye koştu, acı haberle gözyaşına boğuldu. Kaymakam Musa Sarı ve Emniyet Müdürü Dinsever Kalkan da hastaneye gelerek kardeşlerin yakınlarına başsağlığı diledi. İki kardeşin cenazesi, ilçedeki Gözcüler Mahallesi'nde toprağa verildi.

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