×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Abla ile kız kardeşi hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü 3 farklı suçtan aranıyormuş

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Sel#Sürücü
Abla ile kız kardeşi hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü 3 farklı suçtan aranıyormuş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 12:24

İzmir'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği olayda, sel sularına kapılan otomobilden kaçan sürücü T.D.'yi arama çalışmaları sürerken; araçtan kurtulan Devran Y.'nin (28) ifadesi ortaya çıktı. Devran Y. ifadesinde, "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" dedi.

Haberin Devamı

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde Balımnaz Türkkal, ablası Nergiz Türkkal ile Devran Y. ve T.D.'nin bulunduğu otomobil, 5 Şubat akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre sel sularına kapıldı.

Abla ile kız kardeşi hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü 3 farklı suçtan aranıyormuş

Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki Devran Y. ve T.D., kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi.

Abla ile kız kardeşi hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü 3 farklı suçtan aranıyormuş

Devran Y. gözaltına alınırken, T.D. kaçtı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Abla ile kız kardeşi hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü 3 farklı suçtan aranıyormuş

Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Balımnaz Türkkal'ın, sanal medyada videolar çektiği belirtildi.

Abla ile kız kardeşi hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü 3 farklı suçtan aranıyormuş

3 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Kaçan sürücü T.D.'nin, çok sayıda suç kaydının olduğu ve 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi. Otomobilin bulunduğu bölgede çalışma yürüten jandarma ekipleri, T.D.'yi bulmaya çalışıyor.

Abla ile kız kardeşi hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü 3 farklı suçtan aranıyormuş

SERBEST BIRAKILDI

Devran Y.’nin ifadesinde, "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" dediği bildirildi.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Yağız, serbest bırakıldı. 

Abla ile kız kardeşi hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü 3 farklı suçtan aranıyormuş

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Sel#Sürücü

BAKMADAN GEÇME!