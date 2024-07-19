ABK’nın gizli tanığı M7 firardan önce tatil yapmış

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Dava kapsamında tutuklanan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Kaplan suç örgütünün operasyonuna maruz kaldıklarını öne sürdü. Sertçelik’in firarına ilişkin, aralarında eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in de bulunduğu 6’sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmanın başında Kaplan, avukatı aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu ancak mahkeme bu talebi reddetti.

‘OPERASYONA MARUZ KALDIK’

Çelik savunmasında, hakkındaki suçlamaların “varsayımdan” ibaret olduğunu iddia ederek, “Suçlamalar, isnatlar varsayımların ötesine geçmiyor. Kaplan’ın tehlikeli bir silahlı suç örgütü olduğunu biz tespit ettik. Bu dosyada kamu görevlileri var, 22 tane polis var. Bazı tespitler var, bu örgütün silahlı kanadı var, dolandırıcılık kanadı var. Serdar Sertçelik, bu örgütün dolandırıcılık kanadının yöneticisi. Acayip bilgi alıyor, emniyetten de bilgi alıyordu. Ben Ayhan Bora Kaplan’ı mı kayırdım? Ona operasyon yapan benim. Havalimanı girişinde bizim arkadaşlarımız gözaltına aldı. Biz böyle bir örgütün karşı operasyonuna maruz kalıyoruz” dedi. Sanık Ramazan Kubat da davanın sanıklarından olan arkadaşı Mustafa Çotuk’un ısrarı üzerine birlikte İstanbul’ da gittiklerini, yanlarında bulunan Serdar Sertçelik’i hiç tanımadığını anlatarak, “Şahsın o tarihte araması yokmuş. Ben bunu bilmiyorum zaten. Suçlu veya suçsuz olduğunu da bilmiyordum. Kız arkadaşıyla tatil yaptığı yerde şahsı bıraktık. Kız arkadaşının ifadesi alınmadı. Bungalov evlerinde 3 gün tatil yaptılar” iddiasında bulundu.