ABK davasında ‘Siyasi isim’ tartışması

Haberin Devamı

Çete üyeleri, operasyonu düzenleyen polisler ve Kaplan’ın avukatları ile ‘M7’ kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada tutuksuz yargılanan ve müşteki-sanık sıfatları bulunan polisler de hazır bulundu.

MESAJLAR OKUNURKEN...

Mahkeme başkanının dosyaya giren bazı mesajlarda yer alan “siyasilerin isimlerini atlayarak” okuması dikkat çekti. Mahkeme başkanı; Cengiz Haliç’in Sertçelik’e gönderdiği “MHP grup toplantısında iş patlayacak Serdar…”, “İzzet Ulvi tamamlamak üzere metni…”, “Bahçeli…” ifadelerin geçtiği mesajı özetleyerek okudu. Okunan mesaj sırasında “MHP”, “Bahçeli” isimlerinin geçirilmesine sanık avukatları ve bazı sanıklar tepki gösterdi. Sanık avukatları, mahkeme başkanına diğer siyasilerin isimlerinin neden okunmadığı yönünde eleştiride bulunarak, “Yazışmalarda yer alan gazetecilerin ve diğer siyasilerin isimlerini okumuyorsunuz ama MHP’li isimleri okuyorsunuz. Ya hepsi okunsun ya da hiçbirisi okunmasın” eleştirisinde bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı da “Hepsini okuruz” yanıtını verdi.