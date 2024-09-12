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ABK davası... Kaplan’dan sağ koluna tehdit

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#Ayhan Bora Kaplan#Fethi Koyuncu#Ayhan Bora Kaplan Davası
ABK davası... Kaplan’dan sağ koluna tehdit
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

SUÇ örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için mahkemeye dilekçe veren sanık Fethi Koyuncu’yu tehdit ettiği ortaya çıktı.

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18’i tutuklu 61 sanıklı Ayhan Bora Kaplan (ABK) çetesine yönelik yargılamaya Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Sanık Fethi Koyuncu, 14 Ağustos tarihinde mahkemeye bir dilekçe sunarak etkin pişmanlık yasasından yararlanarak açıklamalarda bulunmak istediğini belirtmişti. Koyuncu dilekçesinde, yan koğuşunda bulunan ve davanın sanıklarından olan Adnan Kaplan’ı da etkin pişmanlıktan faydalanması için ikna ettiğini anlattı.

‘ANNENİ ÖLDÜRÜRÜM’

Ayhan Bora Kaplan’ın 9 Eylül Pazartesi günü yapılan duruşmada sanık Koyuncu’yu tehdit ortaya çıktı. Kaplan’ın tehdidi, jandarma tarafından tutanak altına alınarak mahkemeye bildirildi. Tutanakta, “09 Eylül 2024 tarihli Ayhan Bora Kaplan çetesi davası tutukluları duruşma salonuna götürdüğümüz esnada tutuklu Bora Kaplan diğer tutuklu Fethi Koyuncu isimli şahsa yönelik olarak ‘Anneni öldürürüm senin’ şeklinde hitapta bulundu” denildi. 

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#Ayhan Bora Kaplan#Fethi Koyuncu#Ayhan Bora Kaplan Davası

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