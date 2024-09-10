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ABK çetesinde çözülme

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#Ayhan Bora Kaplan#ABK#Çete
ABK çetesinde çözülme
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu ve örgütün iki numaralı ismi olduğu belirtilen sanık Fethi Koyuncu’nun etkin pişmanlıktan yararlanmak için mahkemeye dilekçe verdiği ortaya çıktı. Duruşma öncesinde hem kendisinin hem de sanık Adnan Koyuncu’nun dinlenilmesini isteyen Koyuncu’nun bu hamlesi, “çete içinde çözülme başladı” yorumlarına neden oldu. 

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18’i tutuklu 61 sanıklı Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik yargılamaya Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Koyuncu savunma yaptığı sırada Mahkeme Başkanı, “Cezaevinden dilekçe göndermiş, etkin pişmanlıktan falan söz etmişsin” dedi. Sanık Koyuncu, “Karıştığım bir olay yok. Olsa yapacağım da yok” yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı daha sonra adli tatil sürecinde Koyuncu’nun dilekçe sunduğunu, bu dilekçenin tutanak tutularak kasaya konulduğunu belirterek, “Kasada tutulmasına gerek yok. Dosyaya havale ettim görmek isteyen bakabilir” dedi.

ETKİN PİŞMANLIK DİLEKÇESİ

Dava dosyasına giren 14 Ağustos tarihli dilekçede Koyuncu, etkin pişmanlık yasasında yararlanarak açıklamalarda bulunmak istediğinin ve kendisinin tanık koruma programına alınmasını talep etti.

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POLİSLERİ SUÇLADI

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde söz alan ve çete lideri olduğu iddia edilen sanık Ayhan Bora Kaplan savunma yaptı. Kaplan, gizli tanık M7’nin firarı nedeniyle yargılanan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve ekibinin kendilerine kumpas kurmakla suçladı.

 

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#Ayhan Bora Kaplan#ABK#Çete

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