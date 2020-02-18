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AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Abisinin iş yerine molotofkokteyli attı

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Abisinin iş yerine molotofkokteyli attı

Uşak'ta bir iş yerine molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahibinin kardeşi ile Azerbaycan uyruklu bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Caddesi Arda Sokak'ta bulunan bir pastane ile iş yerinin önündeki 64 DK 844 plakalı hafif ticari araca 13 Şubat gecesi 2 kişi tarafından molotofkokteylli saldırı yapıldı.

Dükkan ve araçta maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili polisin güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu iş yeri sahibinin kardeşi Bülent Ertuğrul ile Azerbaycan uyruklu bir kişi yakalandı.  

Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Öte yandan iş yeri sahibi Yusuf Ertuğrul'un daha önce de kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırı anı ve çevredekilerin yangını söndürme çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Abisinin iş yerine molotofkokteyli attı

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