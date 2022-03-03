Abidin Yerebakan kimdir? Kolpaçino'nun Ekrem'i Abidin Yerebakan filmleri ve dizileri

Abidin Yerebakan, 1 Eylül 1966'da Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Rize’de tamamladı. Ardeşen Devlet Hastanesi’nde sözleşmeli teknisyen olarak çalışmaya başladı.
Gençlik yıllarında amatör olarak tiyatro oynadı.
2002 yılında Sırlar Dünyası ve Estağfurullah Yokuşu yapımlarında yer almasının ardından Kurtlar Vadisi'nde Abidin Seferoğlu karakterini canlandırdı.
2009'da Kolpaçino'da bir fenomen hâline gelen "Ekrem" karakterini canlandırdı.
2017'de mide ameliyatı geçirdikten sonra 46 kilo verdi
FİLMLERİ VE DİZİLERİ