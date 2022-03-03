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Abidin Yerebakan kimdir? Kolpaçino'nun Ekrem'i Abidin Yerebakan filmleri ve dizileri

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Abidin Yerebakan kimdir Kolpaçinonun Ekremi Abidin Yerebakan filmleri ve dizileri

Abidin Yerebakan, kariyeri, hayatı ve biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca pek çok film ve dizi projesinde rol alan Abidin Yerebakan, kariyeri boyunca pek çok projede yer almıştır. Peki, Abidin Yerebakan kimdir? İşte, Kolpaçino'nun Ekrem'i Abidin Yerebakan filmleri ve dizileri

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Abidin Yerebakan, 1 Eylül 1966'da Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Rize’de tamamladı. Ardeşen Devlet Hastanesi’nde sözleşmeli teknisyen olarak çalışmaya başladı.

Gençlik yıllarında amatör olarak tiyatro oynadı.

2002 yılında Sırlar Dünyası ve Estağfurullah Yokuşu yapımlarında yer almasının ardından Kurtlar Vadisi'nde Abidin Seferoğlu karakterini canlandırdı.

2009'da Kolpaçino'da bir fenomen hâline gelen "Ekrem" karakterini canlandırdı.

2017'de mide ameliyatı geçirdikten sonra 46 kilo verdi

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

  • Kuruluş Osman - 2019 - Akça Derviş
  • Hiç Rıza-Proje Aşamasında
  • Dalavere-2019
  • Ketenpere-2017
  • Kaçın Kurası - 2016
  • Babaların Babası - 2016
  • Alemde Bir Gece - 2016
  • Reis - 2016
  • Stajyer Mafya 2014
  • Doku - 2012
  • Kutsal Damacana: Dracoola - 2011
  • Kolpaçino - 2009 - Ekrem Abi
  • Dur Yolcu - 2008
  • Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2007
  • Tarık ve Diğerleri - 2006
  • Karagümrük Yanıyor - 2006
  • Kurtlar Vadisi - 2003-2005 - Abidin
  • Estağfurullah Yokuşu
  • Sırlar Dünyası - 2002
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