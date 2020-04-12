Abide Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Abidenin Eş Anlamlısı

Abide kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça dilinden Türkçeye geçmiştir. Arapça dilinden Türkçeye geçmiş pek çok kelime bulunur. Bu kelimelerin Türkçe kelimeler de eş anlamları da bulunur. Abide kelimesinin 5 tane eş anlamlı kelimesi bulunur. Abide sıkça kullandığımız bir kelime olduğundan dolayı kelimenin kökenini ve eş anlamlarını bilmeliyiz.

Abidenin Eş Anlamlısı

Abide kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı anıt, eser, estelik, kaynak ve yadigar kelimeleridir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Abide kelimesinin en yaygın kullanılan eş anlamlısı ise anıt kelimesidir. Ayrıca Eser ve Kaynak kelimeleri de Abide kelimesinin yerine kullanılan Türkçe kelimelerden olarak bilinir.