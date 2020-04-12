Abide Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Abidenin Eş Anlamlısı
Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Bu eş anlamlar birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Sohbet esnasında pek çok eş anlamlı olan kelimeleri kullanmaktayız. Son zamanlarda arama motorlarında en fazla araştırılan kelimelerden biri de Abide kelimesidir. Abide kelimesinin eş anlamı ve kelimenin kökeni oldukça fazla araştırılmaktadır. Peki, bu kadar fazla araştırılan abide kelimesinin eş anlamlısı nedir? Abidenin eş anlamlısına dair tüm detayları derledik.
Abide kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça dilinden Türkçeye geçmiştir. Arapça dilinden Türkçeye geçmiş pek çok kelime bulunur. Bu kelimelerin Türkçe kelimeler de eş anlamları da bulunur. Abide kelimesinin 5 tane eş anlamlı kelimesi bulunur. Abide sıkça kullandığımız bir kelime olduğundan dolayı kelimenin kökenini ve eş anlamlarını bilmeliyiz.
Abidenin Eş Anlamlısı
Abide kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı anıt, eser, estelik, kaynak ve yadigar kelimeleridir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Abide kelimesinin en yaygın kullanılan eş anlamlısı ise anıt kelimesidir. Ayrıca Eser ve Kaynak kelimeleri de Abide kelimesinin yerine kullanılan Türkçe kelimelerden olarak bilinir.
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