‘Abi nasıl olacak dediler anlattım’

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Özdemir, kâğıt üzerinde tek tek işaretlediği bölgelerde Kahramanmaraş’ın yeniden inşasına ilişkin konuştuğu videoyu Hürriyet’e şöyle açıkladı:

ÇEVRE BAKANLIĞI’YLA ÇALIŞMA YAPTIK

“Eleştirenler ‘Bir hukukçu vekil bu konuda nasıl böyle yapar?’ diyorlar. Ben bu şehirde yaşıyorum, burada siyaset yapıyorum. Şehrimin riskli ve risksiz yerlerini biliyorum ama fikir benim fikrim de değil. O videonun tamamında şöyle diyorum aslında: ‘Çevre ve Şehircilik Bakanımız o gün ekipleriyle geldi. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz kendisinin teknik ekipleriyle sahada fay hatları dışında sert zeminler, yeni şehir kurulacak yerlerle ilgili çalışma yaptık.’ Ben de orada arkadaşlarıma anlatıyordum. Şehirle ilgisi olan bir milletvekilinin paylaşmasında yanlış bir şey yok.

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(Arkadaşlar kim?) Bu olaylardan bilgilenmek isteyen sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarımdı. ‘Abi bu nasıl olacak?’ diye sordular. Ben de onlara Çevre Bakanlığı ile yaptığımız toplantıyı anlattım. Ben şehrimizle ilgili, onlar da şehrimizi biliyor, burada yaşıyorlar, öyle gösteriyorum. Ben bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum.

Yorumlara bakıyorum bazıları evet yanlış anlamışlar, bazıları bilerek ve isteyerek olumsuz yorum yapıyorlar.”