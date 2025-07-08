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Abi değil canavar

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ateş#Nazife Ateş#Kardeş Kavgası
Abi değil canavar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 07:00

Mehmet Ateş, üniversite öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş’i çıkan tartışmada 14 yerinden bıçakladı. Kardeşinin başını kesmeye çalışan cani ağabeyi komşular güçlükle durdurdu.

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ANTALYA’nın Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi’ndeki apartman dairesinde anneleriyle yaşayan Mehmet Ateş (27) ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş (18) arasında dün 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçak alan Mehmet Ateş, Nazife Ateş’i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Nazife Ateş can havliyle evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular gözü dönen ağabeyine müdahale etmeye çalıştı.

 

OKUL TATİL OLUNCA YANLARINA GİTMİŞ

Yerde kalan Nazife Ateş’in üzerinde oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş, can çekişen kız kardeşinin başını kesmeye çalıştı. Çığlıklar atan komşular adeta canavara dönüşen Mehmet Ateş’i uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, Mehmet Ateş’in annesi de elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Nazife Ateş’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Mobilya dükkânında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş gözaltına alındı. Nazife Ateş’in cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Üniversiteli Nazife Ateş’in final sınavlarının ardından okullar tatil olunca ailesinin yanına gittiği belirtildi.

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#Mehmet Ateş#Nazife Ateş#Kardeş Kavgası

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