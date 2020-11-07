ABD’yle ilişkimiz şahıslara bağlı kalamaz

Öztrak, dün basın toplantısında özetle şunları söyledi: “(ABD’de seçim) Türkiye bölgesinde çok önemli ülkelerden biri. ABD, Türkiye’nin NATO ittifakı içinde ortaklarından, müttefiklerinden biri. Dolayısıyla ne ABD ile ne de başka ülke ile aramızdaki ilişkiler şahıslara bağlı kalamaz. Nüans farkları olur şahıslara bağlı olarak ama bizim aramızda ilişkiler kurumsal ilişkilerdir ve sonuçta yönelmesi gereken mecraya yönelir. Sonuçta bizim NATO müttefikleri ile paylaştığımız ortak değerler vardır.

İZMİR’DE TÜM EKİPLERE MİNNETTARIZ

Bundan bir hafta önce İzmir’de bir deprem yaşadık. AFAD, JAK, UMKE, Kızılay başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere ülkenin dört bir yanından yardıma koşan belediyelerin arama kurtarma ekiplerine minnettarız. Saray, Genel Başkanımızın İzmir’e depremin üzerinden beş gün geçtikten sonra gittiğini söyledi. Genel Başkanımız depremin ertesi günü İzmir’deydi. Ayrıca Genel Başkanımız son grup toplantısında yaptığı konuşmada, sadece Kızılay’a da değil, AFAD’a, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine, İzmir Valiliği’ne, belediyelerimizin kurtarma ekiplerine tek tek teşekkür ediyor.”



KASTEDİLEN İNCE Mİ?

Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nı bölmek için ittifak içinden bazı kişilere para verilerek ayrı parti kurdurma çabasına ilişkin sözleri ve bununla Muharrem İnce’nin mi kastedildiği sorusu üzerine “Dün (önceki gün) Özgür Özel, gerekli açıklamayı yaptı” demekle yetindi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise TBMM’de aynı soruya “Bunu parti içi bir mesele olarak görüyorum. Bu nedenle burada tartışmak istemem. Yapılan açıklama doğrudur. Sayın İnce kastedilmemiştir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önceki gün aynı soruya, “Kastedilen Muharrem İnce değildir” yanıtı vermişti.