ABD’yle ilişkilere Roma ayarı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme, dün İtalya’nın başkenti Roma’da G-20 Zirvesi’nin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmeye Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.

Biden’e ise ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Direktörü Amanda Sloat eşlik etti. İletişim Başkanlığı’ndan yazılı açıklama yapılarak “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma’da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme gerçekleştirdi. Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı” denildi.

Görüşmede, iki lider Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı. İkili ticaret hacminin arttırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. Görüşmede iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

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BEYAZ SARAY: BİDEN, YAPICI İLİŞKİLERİN SÜRMESİNİ İSTEDİ

ROMA’da iki liderin görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan da basın açıklaması yapıldı. Biden’ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye’nin Afganistan’daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı. Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi. Biden'ın iki ülke arasında savunma işbirliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği belirtildi. Biden'ın, güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi. Üst düzey bir Amerikalı yetkili de görüşmede, F-16 ve F-35 konularının da gündeme geldiğini, ABD Başkanı'nın bu konuda ülkesinde devam eden bir süreç olduğunu anlattığını söyledi.