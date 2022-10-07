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ABD’yle görüşen PKK’lılar arasındaydı... Savcı Uzun'un katili öldürüldü

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#PKK#ABD#Murat Uzun
ABD’yle görüşen PKK’lılar arasındaydı... Savcı Uzunun katili öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

MİT, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun’un şehit edildiği saldırıda yer alan PKK/YPG’li Hasan Demertaş’ı Suriye’de nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Demertaş, PKK/YPG adına Suriye Münbiç’te ABD’li yetkililerle görüşen örgüt üyeleri arasında yer alıyordu.

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve 1 taksi şoförünün şehit edildiği saldırıya bizzat katılan Hasan Demertaş’ı hedef listesine aldı. Demertaş, MİT saha ajanları tarafından yakından izlendi. Yapılan çalışmaların ardından terör örgütü PKK’nın en etkin olduğu yerlerin başında gelen Ayn el Arab’ın (Kobani) merkezinde, Demertaş’a yönelik operasyon başlatıldı. PKK’nın bu bölgedeki elebaşı Demertaş yapılan nokta operasyonla öldürüldü.

ABD’yle görüşen PKK’lılar arasındaydı... Savcı Uzunun katili öldürüldü

 

SALDIRI TALİMATLARINI VERDİ VE YÖNETTİ

Terör örgütüne 2001 yılında katılan Hasan Demertaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkâri, Tunceli ve Zagros kırsalında uzun yıllar terörist faaliyet yürüttü. 2014’te Irak’ın Metina bölgesine geçti. Daha sonra 2016 yılında Suriye’ye geçerek PKK/YPG’nin buradaki elebaşlarından oldu. PKK/YPG adına Suriye Münbiç’te ABD’li yetkililerle görüşen örgüt üyeleri arasında yer alan Demertaş, Türkiye hudut hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını verdi ve yönetti.

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9 TERÖRİST ETKİSİZ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yapılan operasyonlarda 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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#PKK#ABD#Murat Uzun

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