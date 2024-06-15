×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABD’yle eşgüdüm... DEAŞ’a malvarlığı darbesi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#DEAŞ#Malvarlığı
ABD’yle eşgüdüm... DEAŞ’a malvarlığı darbesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

RESMİ Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla iki Özbekistan ve bir Rusya kökenli üç ismin malvarlığı donduruldu.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada “DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen üç şahsın malvarlıkları dondurulmuştur. Söz konusu karar, yürütülen ortak çalışmaların neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ile eşzamanlı olarak alınmıştır” ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelciliği de yaptığı açıklamada iki ülke arasında terörle mücadeledeki eşgüdümün sonucu bu kararın alındığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

“Her iki ülke de ilgili ulusal mevzuatları çerçevesinde, Adam Khamirzaev, Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev ve Muhammad Ibrohimjon Niyazov adlı kişilere karşı gerekli işlemleri başlatmıştır. Mirzoev ve Niyazov, IŞİD mensuplarının seyahatini kolaylaştıran IŞİD’le bağlantılı bir şebekenin üyeleridir. IŞİD’in Gürcistan Emiri olan Khamirzaev, IŞİD’e destek niteliğindeki bir dizi faaliyet temelinde bu şebekeyi yönlendirmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri’ne giden IŞİD’le bağlantılı kişilerin seyahatini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalardan da haberdardır.” m ANKARA

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#DEAŞ#Malvarlığı

BAKMADAN GEÇME!