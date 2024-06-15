ABD’yle eşgüdüm... DEAŞ’a malvarlığı darbesi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada “DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen üç şahsın malvarlıkları dondurulmuştur. Söz konusu karar, yürütülen ortak çalışmaların neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ile eşzamanlı olarak alınmıştır” ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelciliği de yaptığı açıklamada iki ülke arasında terörle mücadeledeki eşgüdümün sonucu bu kararın alındığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

“Her iki ülke de ilgili ulusal mevzuatları çerçevesinde, Adam Khamirzaev, Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev ve Muhammad Ibrohimjon Niyazov adlı kişilere karşı gerekli işlemleri başlatmıştır. Mirzoev ve Niyazov, IŞİD mensuplarının seyahatini kolaylaştıran IŞİD’le bağlantılı bir şebekenin üyeleridir. IŞİD’in Gürcistan Emiri olan Khamirzaev, IŞİD’e destek niteliğindeki bir dizi faaliyet temelinde bu şebekeyi yönlendirmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri’ne giden IŞİD’le bağlantılı kişilerin seyahatini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalardan da haberdardır.” m ANKARA