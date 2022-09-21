ABD’yle Dışişleri buluşması

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Görüşmede, NATO genişlemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen çatışmalar ve bu çerçevede Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının New York’ta bir araya gelmesi, Ukrayna’dan tahıl ihracatı başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Türk-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyi’nin tekrar canlandırılması, enerji diyaloğu, F-16 satın alımı ve modernizasyonu, ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah satışı kısıtlamasının kaldırılması ve Yunanistan’ın Türkiye’nin hava sahasını ihlalleri gibi konuların masaya yatırıldığı ifade edildi.