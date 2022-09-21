Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

ABD’yle Dışişleri buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken#BM
ABD’yle Dışişleri buluşması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Haberin Devamı

Görüşmede, NATO genişlemesi, Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen çatışmalar ve bu çerçevede Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının New York’ta bir araya gelmesi, Ukrayna’dan tahıl ihracatı başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Türk-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyi’nin tekrar canlandırılması, enerji diyaloğu, F-16 satın alımı ve modernizasyonu, ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah satışı kısıtlamasının kaldırılması ve Yunanistan’ın Türkiye’nin hava sahasını ihlalleri gibi konuların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken#BM

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet