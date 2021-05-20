ABD’ye tepki yağdı! Türk Yahudi Toplumu: Çok haksız ve çok ayıp

Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" denildi. Paylaşımda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında olduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği iftardan fotoğraflar da yer aldı.

KORKAK BİR AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'ye Twitter’dan paylaştığı mesajda şu tepkiyi verdi: “ABD’nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Filistinli sivillere uyguladığı şiddetle ilgili sözlerine dair açıklaması kabul edilemez. Çocukların öldürülmesini kınayacak cesareti ve edebi olmayanların kimseye ders verecek ahlaki bir duruşu yoktur. Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durum. Bu aslında dünyanın dikkatini, İsrail’in işlediği insanlık suçlarından başka bir yöne çevirmek amacıyla yapılmış korkak bir açıklama.”

KATLİAMLAR ÖRTÜLEMEZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: “İsrail’in hiçbir değer ve sınır tanımayan savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine dur demek yerine ABD yönetimi, mazlumun hakkını savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamlarla meşgul olmaktadır. ABD görmese de vicdan sahibi herkes Filistin’de yaşanan vahşetin farkındadır. İsrail’in yapmış olduğu katliamlar Anti-Semitizm yaftasıyla örtülemez. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz.”

KENDİ VİCDAN AÇIKLARI VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise ABD Dışişleri Sözcüsü’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri için, “Cumhurbaşkanı’mızı antisemitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu, Cumhurbaşkanı’mız hakkında söylenmiş bir yalandır. Netanyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek, kapatması mümkün değildir” tepkisini gösterdi.

'BİZ YAHUDİLERE HEP VATAN OLDUK'

Dışişleri Bakanlığı’ndan o ithamlara sert tepki geldi: “ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. Ülkemiz toprakları, yüzyıllardır önce engizisyondan, İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Holokost’tan kaçan çok sayıda Yahudi’ye vatan olmuştur. Cesur Türk diplomatları Holokost sırasında yüzlerce Yahudi’nin kurtarılmasına yardımcı olmuştur. Yahudi kökenli vatandaşlarımız bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ithamlar ve BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail’e uluslararası dokunulmazlık sağlama girişimlerinin kaynağının aynı olması tesadüf değildir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ile...

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