ABD’ye Sinan Ateş yanıtı

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BAKANLIK AYRINTI İSTEMİŞTİ

Davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Öktem ve Aykal’ın dosyalarını ayırarak telefonlarının şifrelerinin Apple firmasından istenilmesi için ABD’den adli yardım talebinde bulunmuştu. ABD Adalet Bakanlığı da “Şüphelinin cinayetteki rolü nedir? Nereden biliyorsunuz? Neden şüphelinin telefonunda yapılacak bir araştırmanın cinayetle ilgili kanıt sağlayacağını düşünüyorsunuz?” sorularına ilişkin ayrıntılı yanıtlar istemişti.

MAHKEME CEVAPLADI

Mahkeme de 4 Aralık 2024 günü, “Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan bilgi tutanağı” başlıklı yazıyla ABD’nin sorularına yanıt verdi. Mahkeme başkanının imzasını taşıyan tutanakta, “Sinan Ateş’in öldürülmesi emrini veren sanık Tolgahan Demirbaş’ın telefonunda yapılan inceleme sonucunda, Demirbaş’ın olay öncesinde maktulün nerede oturduğu, görev yaptığı, çalıştığı ofisinin neresi olduğu, ne zaman nerede, kimlerle gününü nasıl geçirdiği, nerede, nasıl yaşadığı gibi konularda araştırma yaptığı belirlenmiştir” denildi.

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8 AY ÖNCE SORGULADI

Tutanakta, Demirbaş’ın telefonunda yapılan incelemede, sanık Aykal’ın, Demirbaş’ın isteği üzerine, “Sinan Ateş’in cep telefonu numarasını olaydan 8 ay önce sorguladığı” belirtildi. Tutanakta Aykal’ın ayrıca Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel’in araç plakasını yine olaydan 8 ay önce sorguladığı ve ev adresini Demirbaş’a ilettiğine dikkat çekildi. Demirbaş ile Aykal’ın FaceTime üzerinden yaptıkları görüşmelere dair bilgilerin de aktarıldığı tutanakta, Aykal ve Demirbaş arasında gerçekleşen “onun ipini çekmişler” şeklindeki mesaja da yer verildi. Sanık Öktem’in kullandığı araçların güzergâhı da anlatıldı.