ABD'ye S-400 mesajı: Teknik kaygıyı ele almaya hazırız

Rusya’dan satın alınan hava savunma sistemi S-400’ün kullanım hazırlığının planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, “ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız” dedi. Bakan Akar’ın açıklamaları özetle şöyle:

KIYIYA HAPSOLMAYIZ

“TSK MEVCUDU 487 BİN: MSB’de yükümlü personel (er/erbaş, yedek subay) dahil 448 bin 901’i asker, 38 bin 467’si sivil 487 bin 368 personel görev yapıyor.

DOĞU AKDENİZ VE EGE: Kıbrıs, Ege ve Akdeniz’de iki temel sorun var. Birincisi deniz yetki alanlarının belirlenmesi, ikincisi ise Kıbrıs’taki Türk kardeşlerimizin varlığının ve haklarının kabul edilmesidir. Yunanistan ve Mısır’ın Doğu Akdeniz’e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de gerekli tedbirleri aldık. Akdeniz’e 1870 kilometre kıyısı olan Türkiye’yi kendi kıyılarına hapsetmeyi hedefleyen deniz yetki alanlarına ilişkin iddialarını sürdürmekte Yunanistan. Türk kıyılarına 1950 metre mesafede, Yunan anakarasına uzaklığı ise 580 kilometre olan 10 kilometrekarelik Meis Adası nedeniyle 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı talep etmektedirler. Fransa gücünü ve boyunu aşan roller peşinde koşmaktadır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde, Türkiye’yi Ege Denizi’nde kara sularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

DAĞLIK KARABAĞ: Azerbaycan, kararlılıkla sürdürdüğü haklı mücadelesini zaferle sonlandırmıştır. 10 Kasım gece yarısından itibaren imzalanan Ateşkes Anlaşması ile Ermenistan işgaline son verilmiş ve Azerbaycan’ın öz toprağı olan Karabağ özgürlüğüne kavuşturulmuştur. 11 Kasım’da, bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı Sayın Şoygu ile birlikte imzalanmıştır. Böylece Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır.

BİZDE DE KULLANILACAK

S-400’ÜN KURULUMU: Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda ortağıdır. ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır. Bu husus resmi olarak ABD’lilere, NATO’ya iletilmiş bulunmaktadır.”

FETÖ NEDENİYLE 20 BİN İHRAÇ

Bakan Akar, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’dan itibaren FETÖ/paralel devlet yapısı bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 20 bin 571 personelin ihraç edildiğini bildirdi. 2016 ortasında, TSK’nın yükümlü ve sözleşmeli er/erbaş, yedek subaylar dışındaki personel mevcudu 176 bin kişiydi. Bu rakama sivil memur ve işçiler dahildi. Akar’ın verdiği bilgiye göre uzman personelden yüzde 11,6’sı FETÖ bağlantısıyla ihraç edildi.