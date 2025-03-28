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ABD’ye Rümeysa tepkisi: ‘Vicdansızlığa son verin’

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#Rümeysa Öztürk#Gözaltı#Özgür Özel
ABD’ye Rümeysa tepkisi: ‘Vicdansızlığa son verin’
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasına tepki gösteren Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rümeysa Öztürk’ün İsrail’i, Filistin mezalimini ve bu mezalimi görmezden gelen üniversitesini eleştiren bir yazı kaleme aldığı için gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum” dedi.

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Özel şu tepkiyi verdi: “Dünya gitgide ‘Ben yaptım oldu’ diyen liderlerin çılgınlıkları nedeniyle daha yaşanmaz hale geliyor. ABD’de sadece fikrini kaleme aldığı için gözaltına alınan Rümeysa da iktidarın 19 Mart demokrasi darbesine barışçıl gösterilerle itiraz eden ve haksız hukuksuz, dayanaksız bir şekilde, vicdansızca tutuklanan Türkiye’deki yüzlerce öğrenci de aynı mağduriyeti yaşıyor. İktidarı hiç zaman kaybetmeden Rümeysa’nın serbest bırakılması ve eğitimine devamı için Trump yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya, Türkiye’nin dört bir yanında sadece demokrasi istedikleri için cezaevine gönderilen öğrencileri de derhal serbest bırakmaya çağırıyorum. Bu vicdansızlığa son verin.”

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#Rümeysa Öztürk#Gözaltı#Özgür Özel

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