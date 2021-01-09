ABD'ye: Lafa gelince demokrasinin beşiği

BİZLERİ DE ŞAŞIRTTI

“(ABD’de yaşanan Kongre baskını) Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD’deki bu süreç, gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD’nin medyası, özellikle Gezi olaylarında yine hatırlayın, ABD’nin medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur. Adeta tehditler savurmuştur. O zaman başta Demokratlar vardı.

CUMHURİYETÇİLER DE AYNI

Demokratlar ne ise Cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük. Ve demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz odur ki, 20 Ocak itibariyle Sayın Biden’ın devir teslim töreniyle ki, Sayın Trump’ın da yapmış olduğu açıklamalarla, sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD sulha, sükuna kavuşur.

CANAN KAFTANCIOĞLU’NA: MİLİTAN

(Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle görüşeceği iddiası) Ben niye görüşeyim? Öğrenciler bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki, öğrencilikle alakası olmayan; işte CHP’nin İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yönetiminde olanlar, bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil. Ve yaptıkları nedir? Yasalar neye amirse ve Melih Bey (Prof. Dr. Melih Bulu) de buna göre atanmıştır. 9 isim içinden de bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle, Melih Bey’i rektör olarak seçtik. Ve Boğaziçi’ne layık gördük. Ben Melih Bey’in de orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum.”

BAHÇELİ İLE TARİH ANALİZLERİ YAPIYORUZ

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi YİK üyesi Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin de Erdoğan şunları söyledi: “Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme zaten biliyorsunuz mutat. Şu anda durum nedir, ne değildir? Ve ağırlıklı olarak da ülkemizin gerek dünyadaki ikili ilişkileri, bölgedeki faaliyetler, terörle mücadelemiz, bunları Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Ve istifade ettiğim, geçmişten bu yana tarih analizleri de yapıyoruz. Ve bu analizlerle beraber bundan sonra da neler yapabiliriz? Aramızdaki cumhur ittifakının güçlenerek yarınlara devamı için de tabii birliğimizi, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz. Sayın Asıltürk geçmişte beraber olduğumuz, benim bir büyüğümdür. Yaşça bir büyüğümdür. Benim bu ziyaretim bir nezaket ziyareti. Hem de bu ittifak meselesinde, yani bir seçim ittifakı mı olur veyahut geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken her türlü desteğin yanımızda olması lazım. Nitekim geçenlerde DSP Genel Başkanı’yla da Külliye’de görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu tür görüşmeler devam edecek.”

‘UĞUR BEY’LE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR’

(Aşı uygulama süreci nasıl olacak? Zorunlu olacak mı?) “Bizim şu anda üç kaynağımız var. Bir Çin, iki Almanya, üç yerli. Şu anda Çin’den ilk parti 3 milyon olarak geldi. Bu 50 milyona kadar çıkacak. Aynı şekilde bir o kadar da Almanya’dan gelecek. Bu konuda Uğur (Şahin) Bey ve eşiyle gerekli görüşmeleri Sağlık Bakanımız da yapıyor. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Allah göstermesin yaşanan ölüm vakaları, hasta vakaları, bütün bunlar yaşandığında da ‘Niçin ben bu aşıyı olmadım’. ‘Niçin bu aşıyı yaptırtmadım’. Böyle bir söz hakkı kimsede olamaz.”

UZAY HAKLARIMIZI GARANTİYE ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatılmasının ardından düzenlenen Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumunda da özetle şöyle konuştu: “Geniş bir hizmet alanına sahip bu uydumuzla aynı zamanda mevcut haberleşme uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. TÜRKSAT 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Daha önce yer gözlem uydumuz RASAT’ı kendimiz üretmiş ve 2011 yılında Rusya’dan uzaya fırlatmıştık. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için kendi geliştirdiğimiz Göktürk-2 uydusunu da 2012’de Çin’den uzaya göndermiştik. Göktürk-1 uydusunu ise 2016’da Fransız Guyanası’ndan fırlatmıştık. Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Yine önümüzdeki yıl kendi üretimiz olan İmece isimli gözlem uydumuzu da uzaya yolcu edeceğiz.”

EMİNE ERDOĞAN’DAN TÜRKSAT 5A PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TÜRKSAT 5A’yı resimlerle anlatan çocuklarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, “Ülkemizin teknoloji alanında kazandığı başarılar, çocuklarımızın hayal dünyasını genişletiyor. Hayallerin gerçek olabildiğini görerek büyüyen çocuklarımız, bayrağımızı dalgalandırmak istedikleri yerlerde sınırları aşıyorlar. TÜRKSAT 5A uydumuz milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.