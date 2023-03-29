ABD’ye gitti: Emine Erdoğan BM’de konuşacak

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Emine Erdoğan’ın Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağı ile ABD’ye uçtuğu belirtildi. Emine Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri António Guterres ile de görüşmesi bekleniyor.

DÜNYA SIFIR ATIK GÜNÜ

Eylül 2022’de BM 77. Genel Kurulu sırasında BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelen Emine Erdoğan, iklim kriziyle mücadele kapsamında ‘Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalamıştı. 15 Aralık 2022’de yapılan BM Genel Kurulu’nda, Türkiye tarafındansunulan ‘Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi’ konulu ‘sıfır atık’ kararı kabul edilmişti.

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, depremin ardından 24 Şubat’ta Türkiye’ye gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sharif, Emine Erdoğan’a, Guteress’in ilk kez düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sundu. Guterres ve Sharif ile özel oturumda hitap edecek Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nin detaylarını anlatacak.