ABD’ye giden Özel Türkevi’ni kullanacak

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CHP, ABD ziyaretlerinde New York’taki Türkevi’ni kullanma kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hürriyet’e, artık otellere oda dışında bir rezervasyon yaptırmayacaklarını, toplantı ve görüşmelerde Türkevi’ni kullanacaklarını söyledi. Özel, “Bunu aktardığımızda oradaki görevili arkadaşlar da bundan memnun oldu. Dışişleri Bakanı üzerinden bu süreci yürüteceğiz” dedi.

Özel, Türkevi’ne ilk ziyaretini de New York’ta yapılacak Sosyalist Enternasyonel toplantısı için ABD gezisi sırasında gerçekleştirecek. Özel, dün ABD’ye hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, “ABD’de ben Türkevi’ne gideceğim. Sayın Büyükelçimiz ve BM Daimi Temsilcimizden randevu istedik. Dün gördüğüm kadarıyla oradaki diplomasi muhabirleri bu görüşme bu binada yapılacak diye haberleri geçiyorlardı televizyonlarda. Yalnız bizim o ziyaretlerimiz cuma gününe planlandı” dedi. Özel, cuma gününe kadar sürecek ziyaretine ilişkin özetle şunları söyledi:

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ANKARA DEKLARASYONU

“BM toplantısına paralel olarak Sosyalist Enternasyonal’in toplantısını New York’ta yapıyoruz. Değişim kurultayımızın son gününde Sosyalist Enternasyonal’in küresel ve yerel sorunlara ilerici çözümler öneren komitesiyle birlikte Ankara Deklarasyonu’nu hazırlamıştık. Deklarasyonu bizzat ben paylaşacağım, ben sunacağım. Ayrıca orada Prezidyum toplantısında, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı sıfatıyla ve Türkiye’yi temsilen bir konuşmam da olacak.

AYŞENUR’A SAHİP ÇIKIN

Şüphesiz son günlerde İsrail’in artırdığı saldırgan tutum birinci gündem maddemiz. Yine hem Türkiye Cumhuriyeti hem ABD vatandaşı olan Ayşenur kardeşimizin katledilmesi noktasında İsrail’e tepkimizin yanı sıra ABD’de kendi vatandaşına gereği gibi sahip çıkması noktasında görüşlerimizi ifade edeceğiz. CHP’nin iktidarında Türkiye’nin hedefi AB’ye tam üye olmasıdır. New York’taki temaslarımızda görüştüğümüz herkesten AB’ye tam üyelik noktasında gerekli desteğin yazılı olarak tekrar ifade edilmesine yönelik beklentimizi ifade edeceğiz.”

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ERDOĞAN’IN BİR ÇAYINI İÇERDİM

- Özel, New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir temasının olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Sayın Erdoğan ile aynı anda Türkevi’nde olmayacağız. Belki birkaç saatliğine, o orada açıklamasını yapıp ayrılacak. Ben gittiğimde orada olsaydı elbette bir ‘merhaba’ demek, bir çayını içmek en doğrusuydu. Dünyanın öbür ucunda Türkiye’nin Ana Muhalefet Lideri ile Cumhurbaşkanı ya da son seçimlerin birinci partisiyle ikinci partisinin birbirlerine hatır sormaması olacak iş değil, ama gördüğüm kadarıyla Sayın Erdoğan’ın bir başka toplantıya katılmak üzere açıklamasını, konuşmasını yaptıktan sonra ayrılması mümkün. O yüzden öyle bir temas yok. Bundan kaçınmayız. Doğrusu odur. Siyasi adap.”

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İMAMOĞLU KARARI ÇIKARSA HEMEN DÖNERİM

- Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na olası siyasi yasak kararı ile ilgili bir soruyu da özetle şöyle cevapladı:

ÜÇÜMÜZ BULUŞACAĞIZ

“Hepimizi utandırır böyle bir karar. Tut ki biz ABD’deyken oldu. Tüm ihtimalleri değerlendirdik. En kısa zamanda geri döneriz. Mümkün olan en kısa süre içinde buraya dönmek o zaman boynumuzun borcu. O gün başka bir gündür. Ben öyle bir güne uyanacağımızı düşünmüyorum. Türkiye’ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum. Önümüzdeki hafta ben döndükten sonra üçümüz (İmamoğlu, Yavaş) bir araya geleceğiz. Ortada bir kriz filan yok. Günü geldiğinde hep birlikte en doğru kararı veririz. Bu konuda Ekrem Bey ile benim, Mansur Bey ile benim ya da Ekrem Bey ile Mansur Bey arasında bir tenakuz, çelişki yok zaten. (Eski İYİ Partili Yüksel Arslan’ın tweet’i) Yaptığı işin kabul edilebilir tarafı yok. Mansur Bey gönül bağını kesti, bizimle zaten siyasi bir bağı yok. Ben de ona o tweet’ini silmesini ve yapıcı bir tutuma geçmesini tavsiye ederdim. Mansur Bey yaptı, o gereğini yapmak yerine başka bir şey yaptı. Yolu açık olsun.”

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İMAMOĞLU TOPLANTISI... SİYASİ YASAĞA KARŞI YOL HARİTASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak da öngören “ahmak davası”yla ilgili yargı süreci için CHP yöneticileri ile İmamoğlu’nun avukatlarının katılımıyla Emirgan’daki belediyeye ait Beyaz Köşk’te dün kritik bir toplantı yapıldı. İmamoğlu’nun da kısa süreli katıldığı toplantıda, İstinaf’ta karar için bekleyen davayla ilgili hukuki sürecin yanı sıra olası siyasi yasak kararına karşı izlenecek “siyasi” yol haritası da masaya yatırıldı.

DAVAYA YAKIN TAKİP

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek ve Özgür Karabat ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de yer aldığı toplantının ardından açıklama yapan Çiftçi, “Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı karar alınması durumunda Türkiye’ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik. Günbegün bu süreci yakından takip edeceğiz” dedi.

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EYLEM PLANI ÇİZİLİYOR

Olası bir siyasi yasak kararının siyaseten “seçim startı” anlamına geleceği yorumları yapılan CHP çevrelerinde, İmamoğlu ile ilgili olası bir mahkûmiyet kararına karşı üzerinde çalışılan planlar arasında tüm kadrolarla ülke genelinde sahaya inip mitingler de dahil güçlü bir tepkinin ortaya konulmasının öne çıktığı vurgulanıyor.+

İMAMOĞLU: TAM BİR SEFİLLİK

- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından Sarıgazi Metro İstasyonu çıkışında hizmet verecek kent lokantasının açılışına katıldı. İmamoğlu, davaya ilişkin şöyle konuştu: “2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle, hani tam bir sefillik. Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Elbette bu konu, siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin hukukçularımızla tartışılmasını uygun gördü. Ortaya koyacakları düşünceyi Genel Başkanımız paylaşacaktır.”