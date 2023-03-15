ABD’ye dönmeyip gönüllü oldu

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Deprem felaketinin en çok etkilediği kentlerden biri Hatay oldu. Kentte binlerce bina yıkılırken, hastaneler de hasar gördü. Depremzedelerin sağlık sorunlarına çözüm sunabilmek adına bazı noktalarda sahra hastaneleri kuruldu. İskenderun ilçesinde kurulan ve tamamen gönüllü ekiplerin çalıştığı sahra hastanesinde her gün yüzlerce hasta tedavi ediliyor. Depremin yaşandığı ilk haftadan bu yana çalışmaya devam eden hastanede farklı ülkelerden gelen doktorlar da sağlık hizmeti sunuyor. Onlardan biri de ABD'de yaşayan Dr. Ali Üçok.

GÜNDE 400 HASTA

Üçok, bir süre önce eşi Kacey, çocukları Victoria Neslihan ve John Demir ile Ankara'ya ailesinin yanına tatile geldi. Dönüş hazırlıklarına başladıklarında deprem haberini alan Dr. Üçok, ailesini Ankara'da bırakarak İskenderun'a geldi. Üçok, koordinatörü olduğu sahra hastanesinde 3 haftadır gönüllü çalışıyor. 20 yıldır ABD'de yaşadığını belirten Dr. Üçok, “Tıp eğitimimi de Amerika'da aldım. Eşim ve çocuklarımla Türkiye'de tatildeydik. Dönüş hazırlığındayken deprem oldu. Yapabileceğim bir şey var mı diye düşünerek çıkıp geldim. Belki hekimlik yaparım, belki temizliğe yardım ederim diyerek geldim. İhtiyaç da varmış. Vatanımızın bir ucu diye geldik” dedi.