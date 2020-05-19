Abdurrahim Karakoç Kimdir? Abdurrahim Karakoç'un Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Abdurrahim Karakoç Türk edebiyatının şairlerinden birisidir.

Abdurrahim Karakoç Kimdir?

Abdurrahim Karakoç 1932 yılında dünyaya gelmiş olan Türk şairdir. Aynı zamanda gazetecidir.

Abdurrahim Karakoç'un Kısaca Hayatı

1932 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. Kendisi gibi dedesi ve babası da şairdi. Bundan dolayı küçük yaşlardan itibaren şiire merak saldı ve şiir yazmaya başladı. Küçük yaşlardan itibaren yazmış olduğu şiirleri bir kitap haline getirdi. Daha sonra bu şiirleri beğenmediğini fark edince kitabı imha etmiştir. 1958 yılında yazmış olduğu "Hasan'a Mektuplar" eseri 6 sene sonra yayınlanmıştır. Hayatı oldukça çalkantılı geçmiştir. 1958 yılında doğduğu kasabada mesul muhasibi olarak belediyede çalışmaya başlamıştır. 23 yıl burada çalıştıktan sonra emekli olmuştur. Gençliğinde pek çok mücadele ile ilgili şiirler yazmıştır. Abdurrahim Karakoç 27 Mayıs darbesini görmüştür.

27 Mayıs darbesinden sonra yazmış olduğu şiirlerden dolayı mahkemeye verildi. Yaklaşık olarak 30 defa mahkemeye verilse de bütün mahkemelerden beraat etmiştir. 30 mahkemelerin de hiçbirinde avukat yani vekil tutmadı. Bütün mahkemelerde kendi kendini savunmuştur. 1985 yılında Abdurrahim Karakoç gazetecilik yapmaya başlamıştır. İlk kez siyasete Büyük Birlik Partisi ile girdi. Daha sonra ise siyasetten ayrılmıştır. Abdurrahim Karakoç'a neden siyasete girdiği sorulduğunda ise Allah rızası için girdiğini Allah rızası için çıktığını söylemiştir. Yaşadığı dönem boyunca hiçbir hükumet ve hiçbir iktidar ile iyi geçinemedi. Hiçbirini desteklememiştir. Kendini şiir yazmaya adamış ve bir müddette gazetecilik ile uğraşmıştır.

Yazmış olduğu eserler ve kitaplar defalarca yayın evleri tarafından yayınlanmıştır. Kısa sürede büyük tiraja ulaşmayı başaran şair pek çok eseri ve şiiri vardır. 2012 yılında ciğerleri enfeksiyon kapar. Konya'ya tedavi görmek için gider. Abdurrahim Karakoç 7 Haziran 2012'de Gazi üniversitesi hastanesinde yoğun bakıma alınır. Ardından vücudu enfeksiyona daha fazla dayanamaz ve Ankara'da vefat eder.

Abdurrahim Karakoç'un Eserleri (Kitapları)

- Beşinci Mevsim

- Düşünce Yazıları

Abdurrahim Karakoç'un Sözleri

" Hiç kimsen yoksa nefsin vardır. "

" Ne ayağım uydu ne de kafam uydu. Belli ki ben bu çağın yabancısıyım. "

" Umutlar kuş oldu, haberin var mı? "

" Dönüşü vardır her bir gidişin. "

" Acılar toprağa gömülür, hatıralar ise yüreğe. "

" Korkuyorum, belki yarın geç olur? Geleceksen bir gün önce gelsene. "

" Hayattaki insanlar kabirdeki ölülerden daha yalnız. "

" Delileri avutmanın hiçliğini geç anladım. "

" Sonbahar mevsiminde son yağmur yollara yağarken gel. "

" Dört mevsim de kış oldu. Haberin var mı? "

" Siz orucu eğer doyurursanız oruç sizi aç bırakmayacaktır. "

" İlaç olsa içme düşman tasından, sakın taş attırma dost arkasından, kim ikiyülüyse tut yakasından. Bir yüzüne bir de canına tükür! "

" Umut toprak olur dert zaman olur ip takar sürürüm ben kendi gölgemi. "

" Ölüler toprağa gömülür, hatıralar ise yüreğe. Toprak mı daha vefalı yürek mi, bilemiyorum. "

Abdurrahim Karakoç'un Şiirleri

- Mihriban

- Hasan'a Mektuplar

- Eli Kulakta

- Vur Emri

- Kan Yazısı

- Suları Islatamadım

- Beşinci Mevsim

- Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu

- Yasaklı Rüyalar

- Gök çekimi

- Gerdanlık 1

- Gerdanlık 2

- Parmak İzi

- Yağmur Yerden Yağar

- Anadolu'da Bahar