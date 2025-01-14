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Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

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#Abdüllatif Şener#Şamil Şener#Cumhurbaşkanına Hakaret
Abdüllatif Şenerin oğlu Şamil Şener Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 13:37

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden aracıyla geçerken hakaret ettiği gerekçesiyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, iddiaya göre, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret etmeye başladı. Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durduruldu.

Araçtan indirilen Şener, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener (43) de 31 Temmuz 2024'te anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. 

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#Abdüllatif Şener#Şamil Şener#Cumhurbaşkanına Hakaret

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