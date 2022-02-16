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Abdullah Yaman kimdir? Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman hakkında bilgiler

#Abdullah Yaman#Abdullah Yaman Kimdir
Abdullah Yaman kimdir Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman hakkında bilgiler

Abdullah Yaman, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı olarak atanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Askerliğini de askeri mahkemede asteğmen olarak yapan Abdullah Yaman, Konya, Bingöl, Mersin gibi pek çok ilde hakimlik yapmıştı. Peki, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Abdullah Yaman, 5 Nisan 1963 tarihinde Sivas/Gürün ilçesinde doğmuştur. Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde hâkim asteğmen olarak tamamlamıştır.

İstanbul ve Gürün hâkim adayı olarak mesleğe başlayıp, sırasıyla; Konya/Bozkır, Bingöl/Genç, Mersin/Anamur, İzmir/Ödemiş ve Ankara/Sincan Hâkimlikleri görevlerinde bulunan ve son olarak 2006 yılından beri yürütmekte olduğu Sincan Ticaret Mahkemesi başkanlığından, 24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Abdullah Yaman, 16.02.2022 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.

Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yaman, evli ve iki çocuk babasıdır.

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