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Abdullah Özdemir kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hakkında bilgiler

#Abdullah Özdemir#Abdullah Özdemir Kimdir#Bağcılar Belediye Başkanı
Abdullah Özdemir kimdir Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hakkında bilgiler

Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı olarak belirlenmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Eski Başkan Lokman Çağırıcı'dan görevi devralan Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev almaktaydı. Peki, Abdullah Özdemir kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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1983 Kastamonu / İnebolu doğumlu olan Abdulah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kollarında Başladı, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen Ak Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev almaktadır.

Özdemir, Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. İnşaat sektöründe Proje, Yapı Denetim, İnşaat Malzemeleri satışı , Mobilya ve Müteahhitlik hizmetleri veren şirketleri bulunan Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

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