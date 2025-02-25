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Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti

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#Ahmet Sever#Gazeteci#Abdullah Gül
Abdullah Gülün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 11:48

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı gazeteci Ahmet Sever 65 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun yıllar basın danışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Sever'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze töreninin, ailesinin bu sabah Barcelona'dan İstanbul'a dönmesinin ardından netleşeceği belirtildi.

AHMET SEVER KİMDİR

1960 yılında Konya'da doğan Sever, Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine muhabir olarak başlayan Sever, birçok medya kuruluşunda yurt dışı temsilciliği ve yöneticilik yaptı. 2003 yılında Abdullah Gül'ün Başbakanlığı döneminde basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini yürüttü. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası da basın danışmanlığı görevine devam etti.

Abdullah Gülün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti

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#Ahmet Sever#Gazeteci#Abdullah Gül

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