Bakan Tunç ve Abdullah Güler'den CNN Türk'e özel açıklamalar: "Süreç bitmedi tüm silahlar yakılmalı"

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı kanlı darbe girişiminin bugün 9’uncu yılı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında Duygu Ayaz Bayram’a darbe girişimi ve gelinen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aradan 9 yıl geçti ama unutmak mümkün değil. Demokrasi bayramı ilan ettik. 27 Mayıs 1960'da darbe kalkışması başarılı olmuştu. 27 Mayıs darbesi yıllarca hürriyet ve anayasa bayramı olarak kutlatılmıştı. 15 Temmuz milletin zaferidir. Milletimize şükran borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlar doldu. Dünyaya demokrasi dersi verdik. Bugün bayrağına sahip çıkan milletin bayramıdır. Şehitlerimiz sayesinde bu günlere geldik. Gazilerimizden tedavi görenlere Allah şifa versin.

"TERÖRÜN HER TÜRÜYLE MÜCADELE SÜRECEK"

Terörsüz Türkiye sürecinde terörün her türüyle mücadele sürecek. FETÖ'nün nasıl sinsi bir örgüt olduğunu milletimiz apaçık gördü. Bu sinsi örgütün devletin stratejik kurumlarına sızan örgütün ayıklanma süreci uzun soluklu. 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edildiğinde karşı çıkanlar oldu. Bu sinsi örgütle olağan süreç içinde mücadele etmek mümkün değildi. Kanun Hükmünde Kararname'ler yayınlandı. Kamudan ihraçlar yapıldı. 20 bine yakın kişi görevlerine geri döndü. Aynı zamanda soruşturmalar da başladı. Hakimler savcılar evlerinde oturmadılar. Cumhuriyet savcılarımız hemen soruşturma başlattılar. Yargının kahramanlarını unutmamak gerekir.

"TÜRK YARGISI MİLLİ İRADENİN YANINDA"

Yargı teşkilatımızla ilgili çirkin söylemler oluyor. Türk yargısı milli iradenin yanındadır. 2002'den itibaren darbeci ve vesayetçilerle büyük bir mücadele başladı. Çok engellemelerle karşılaştık. Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak istediler. Bu noktada tüm engelleri aşarak bu noktaya geldik.

"YENİ RİSKLERE KARŞI ÇOK ADIM ATTIK"

Yeni risklere karşı çok adım attık. 15 Temmuz hain kalkışmasını gerçekleştirmek isteyenler yargı karşısında hesap verdiler. Soruşturma ve operasyonlar devam ediyor. Darbecilere ağır cezalar verildi. Hemen hemen her gün her hafta FETÖ'yle ilgili operasyon yapıldığını duyuyorsunuz. Bir daha bu tehlikelerle karşılaşmamak için her türlü tedbiri almak gerekiyor. Artık karanlık girişim yapamazlar.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı tarihi bir görüşmeydi. Sonrasında Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları tarihiydi. İmralı'dan yapılan çağrı ve sonrasında silahların bırakılmasıyla önemli bir dönemeci geçmiş olduk. Hassas bir döneme giriyoruz, devamı gelmeli. Süreç bitmedi tüm silahlar yakılmalı. Süreç belirlenen takvimde ilerliyor. Terörün tüm unsurlarıyla faaliyetini sürdürmemesi ve bunun izlenmesi gerek. Bu süreç 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesiyle başladı. Terör örgütü PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı. Bölgemiz daha da kalkınacak. Teröre zemin hazırlayan unsurlar ortadan kaldırılıyor.

"PAZARLIK SÜRECİ DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlık süreci değildir. Meclisimiz süreci izleyecek. 10. yargı paketinde yapılan düzenlemeler bu süreçle ilgilidir demek doğru olmaz, katkı verecek düzenlemeler denilebilir. Meclisimizde kurulacak komisyonla süreç takip edilecek. Çarşamba günü DEM Parti ile görüşmemiz olacak. Bugün şehitlerimizi anıyoruz. Onları incitecek hiçbir adım atmayız. Adımlarımızı atarken milletimizin tüm hassasiyetlerini düşünerek adım atıyoruz.

Yeni bir İmralı talebi olursa değerlendirilir.

Abdullah Güler’in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

9 yıl önce hain darbe girişimi neticesinde meydanlara koşan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. FETÖ operasyonları devam ediyor. Biz hain darbe girişimini, en karanlık geceyi unutmadık unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Hedefleri belliydi.

"MİLLİ İRADEMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şu anda bile emperyal ikiyüzlülük devam ediyor. FETÖ örgütü mensupları 118 ülkeye kaçmış durumdalar. 3750 civarında iade belgelerimizi o ülkelerle paylaştık. Birçoğu Batılı ülke. Gazze'de nasıl utanmadan sessizce izliyorlarsa hain FETÖ örgütü mensuplarını kendi ülkelerinde beslemeye korumaya devam ediyorlar. Her alanda ülkemizi koruma kollama noktasında dikkatliyiz. Milli irademizi korumaya devam edeceğiz. Genel Kurul hedef alarak bu iradeyi hedef almaya çalıştılar.

Muhalefet partilerine uyarı yapmak istiyorum. Yurt dışına gittiklerinde yüzlerine vursunlar. Almanya'da bazı garip kişiler bize akıl vermeye çalışıyorlar. Aziz milletimizin kararlı duruşu yapıldığında bazı siyasi parti genel başkanları tiyatro dediler hala da özür dilemiş değiller. Bu ciddi bir meseledir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kararlı şekilde süreç devam ediyor. Bu yaz boyunca süreç devam edecek. PKK’nın silah bırakması devam edecek. 47 yıldır ülkemize bela olan terör örgütünün feshi çok önemli. Bu süreçle beraber ciddi ve kararlı şekilde ilerlemesi ve Meclis ayağı önemlidir. Meclis Başkanımız bir görüşme yaptı. Önerilerini sunmasını istedi. Araştırma komisyonu üye sayısı 22. En fazla üye sayısı KİT komisyonu 35 üyeden oluşuyor. Bu sayı aralığında olabilir önerisinde bulunduk. Amacımız verimli çalışılmasıdır. Süreç tamamlandıktan sonra ihtiyaç halinde neler olabilir bunların başlıkları da olabilir. Ankara'da çalışma yapılabilir.

İsmi Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu ya da Huzur ve Güvenlik Komisyonu olabilir. Önemli olan sorunun sürece katkı sağlayacak şekilde komisyonun fayda sağlamasıdır. Her bir parti komisyonda önemli bir katkı sağlayacak.