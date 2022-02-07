Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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ERDOĞAN'DAN ABDULLAH GÜL'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." dedi.