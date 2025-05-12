×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Abdullah Avcı’dan örnek davranış

Güncelleme Tarihi:

#Abdullah Avcı#Görmeyen Çocuklara Destek Derneği#Bağış
Abdullah Avcı’dan örnek davranış
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 07:00

Geçen yıl Trabzonspor’un teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı'nın şikayeti üzerine sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan Metin L. hakkında dava açıldı. Avcı, şüpheli Metin L.’nin ‘Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne kendisi adına 15 bin lira bağışta bulunması karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

Haberin Devamı

 

Trabzon’da yaşayan Metin L. (39), geçen yıl Trabzonspor’un teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı hakkında, 23 Ağustos 2024’te sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abdullah Avcı’nın avukatının şikâyeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Metin L. hakkında, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. Metin L.’nin üzerine atılı suçun, uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

Müşteki Abdullah Avcı, şüpheli Metin L.’nin ‘Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne kendisi adına 15 bin lira bağışta bulunması karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

Şüpheli Metin L.’nin geçtiğimiz günlerde 15 bin lirayı yatırmasının ardından savcılık dosyada takipsizlik kararı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdullah Avcı#Görmeyen Çocuklara Destek Derneği#Bağış

BAKMADAN GEÇME!