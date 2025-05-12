Abdullah Avcı’dan örnek davranış

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Trabzon’da yaşayan Metin L. (39), geçen yıl Trabzonspor’un teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı hakkında, 23 Ağustos 2024’te sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abdullah Avcı’nın avukatının şikâyeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Metin L. hakkında, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. Metin L.’nin üzerine atılı suçun, uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

Müşteki Abdullah Avcı, şüpheli Metin L.’nin ‘Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne kendisi adına 15 bin lira bağışta bulunması karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

Şüpheli Metin L.’nin geçtiğimiz günlerde 15 bin lirayı yatırmasının ardından savcılık dosyada takipsizlik kararı verdi.