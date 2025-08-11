Abdülkadir’in hayatı organ bağışıyla değişti

Haberin Devamı

Bu süreçte ailesi, defalarca nakil için gönüllü oldu ancak sağlık nedenleriyle bağış gerçekleşemedi. Yıllarca nakil bekleyen Abdülkadir’in kaderi, Konya’da beyin ölümü gerçekleşen 8 yaşındaki bir çocuğun ailesinin organ bağışı kararıyla değişti.

SİMİDİN TADINI BİLMİYORDU

Yaşam Organ Nakli Merkezi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Artık canın ne isterse yiyebilirsin dediğimizde, Abdülkadir’in bize ilk söylediği şey, ‘Ben simidin tadını hiç bilmiyorum’ oldu. ‘Simit yememde bir sorun olur mu’ diye sordu. Elbette bazı gıdalara kontrollü şekilde başlamak gerekiyor. Simit yediğinde ‘Çok farklıymış, tadı çok güzelmiş’ dedi. Bu çocuklar okula gittiklerinde diğer arkadaşları her şeyi yerken, onlar özel mamalarıyla besleniyor. Hatta bazıları burunlarındaki hortumla mama alıyor. Bu, çocukluk çağı için oldukça zor bir durum. Aileler için de öyle” dedi.

Nakil sonrası birçok yiyeceği ilk defa tatma fırsatı bulan Abdülkadir Soysal da “Bu yaşımda ilk kez simit yedim, ilk defa birçok şeyin tadına baktım. Hepsi çok güzeldi. Organ bağışı yapan aileye teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, gerçekten mutluyum. İçimde güzel bir heyecan var. Artık her şeyi yiyebiliyorum; bu yaşıma kadar hiçbir şey yiyemedim, hep gözüm kalıyordu. Organ nakli çok güzel bir şey. Bağış olsun, herkes sağlığına kavuşsun” diye konuştu.