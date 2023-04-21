Abdulkadir Selvi: Berat Albayrak'ın öncülüğünü ve hakkını teslim etmek gerekiyor

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Karadeniz'den çıkarılan yerli doğalgazın karayla buluşması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, yerli doğal gaz, hanelere ve sanayi bölgelerine dağıtılmak üzere depolara yönlendirildi. Türkiye'nin kurduğu, dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervi karaya taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada iki müjdeyi birden duyurdu. Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedelinin bir yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini; mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamının da bir ay süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.

CNN Türk’te yayınlanan Akıl Çemberi programında Karadeniz gazıyla ilgili değerlendirmeler de bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi, şunları söyledi:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne derse onun tersini söylemek ya da ne yaparsa yanlış diye nitelendirmek gibi bir anlayış içerisinde olan bir muhalefet tarzı var. Aslında kendilerine zarar veriyorlar. Bakın Kemal Bey ne kadar sorunlu bir açıklama yapmış değil mi? Yanlış konumlandırma değil, olayın bizzat kendisi konum. Karadeniz’de 2200 metre derinlikte doğalgazı keşfediyorsunuz. Sonra doğalgaz yataklarında bunları bir yerde topluyorsunuz. Sonra 2200 metre derinlikte boru hattını 130 km karaya kadar döşemeyi başarıyorsunuz. Sonra bunu entegre sisteme veriyorsunuz ve orada 10 bin kişi çalışıyor. Yabancılar da Türk mühendislerin altında bu faaliyeti yürütüyorlar. Bu o kadar önemli bir kazanım ki. Önemli olan orada çıkarılan doğalgaz miktarından daha kıymetli bu. Çünkü bu başka yerlerde de hem Akdeniz hem Karadeniz’de de Ege’de de üçüncü ülkelerde de yapabilirsiniz. Önemli olan bu teknoloji ve donanıma sahip olmak.

"HIZLI ŞEKİLDE SİSTEME ENTEGRE EDİLDİ"

Burada Berat Bey'in öncülüğünü ve hakkını teslim etmek gerekiyor. Ama Cumhurbaşkanının liderliği olmasa... Bu doğalgaz bulunduğunda denildi ki en az 7 yıl içerisinde sisteme verilebilir. Bulunduktan sonra en hızlı şekilde sisteme entegre edildi. Niye? Bir an önce kullanmak gerekiyordu ve ilk keşfedilenin 2 katı rezerve ulaşıldı. Bu tür konularda liderlik o kadar önemlidir ki. Bir liderlik yaparsınız Nuri Demirağ uçak üretir, bir liderlik yaparsınız Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasını batırırsınız. Bir liderlik yaparsınız Nuri Killigil silah yapar, bir liderlik yaparsınız o silah fabrikası patlar. Liderlik o açıdan çok önemlidir.