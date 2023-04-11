Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçim beyannamesini yorumladı: Bir ilk olacak

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Abdülkadir Selvi, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya şu açıklamalarda bulundu:

Özellikle ekonomide güven istikrarlı devam eden bir ekonomi modelini ortaya çıkardı. Ekonomi politikalarında belli bir değişiklik yapılacak. Mehmet Şimşek'in de katkıları var bu programda. KOBİ bankacılığıyla KOBİ'lere daha uzun vadeli krediler getirilecek. KOBİ bankacılığı bir ilk olacak bu açıdan.

Bu beyannameler seçimden sonra hükümet programına döndürülüyor. Yeni anayasa vurgusu var. E- demokrasi diye bir platform oluşturuluyor. Demokratik süreçler içerisinde gençler yer alabilecek. Kürtlere yönelik mesajları bekleniyordu Erdoğan'ın. Kürtleri ne CHP faşizmine ne PKK zulmüne bırakacağız dedi. Gelir tamamlayıcı aile desteğiyle ev kadınlarının emekli olması sağlanacak.

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Parti kapatmalarını Meclis iznine bağlanacağını söylüyor. Parti kapatmalarda önce Meclis izin verecek sonra AYM'de görüşülebilecek.

Erdoğan konuşmasına 14 Mayıs'la başladı, 14 Mayıs'la bitirdi. Bir siyasi silsile ortaya koydu.

Yücel Arzen gençlerle ve çocuklarla sahneye çıktı. Özgürlük şarkısını söyledi. Özgürlük AK Parti'ye yakışıyor.

Su kanunu çok önemli. Kuraklığın dönemsel olmadığını fark ettik. Bunlar birer fantezi değil, günlük hayatın en önemli noktaları. Sayın Cumhurbaşkanı'nın soğanla ilgili söylemleri vardı. Soğanı önemli gösterirken, İHA-SİHA'ları yok saymak da bir tezat.

AK Parti bir süredir Enflasyonu düşüremediği için asgari ücreti artıyor. 6 yıl boyunca enflasyon tek hanedeydi, bunu daha önce yaptı.