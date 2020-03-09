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Beyza Nur GÜLER / DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 16:31,Son Güncelleme:/

Abdülhamid’in saati rekor ücrete satıldı demişlerdi ama…

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II. Abdülhamid'in açık artırmayla 1 milyon 100 bin liraya alıcı bulan saatinin satılmadığı açıklandı.

Nişantaşı'ndaki bir galeride geçtiğimiz cumartesi günü "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi. Ekrana saatin fotoğrafı yansıtılarak açık artırma ile satış başladı. Satış günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu.

Kameralarında her anını kaydettiği açık artırmada II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Müzayedeye katılan iki kişi saat için kıyasıya yarıştı. II. Abdülhamid'in altın cep saatinin 1 milyon 100 bin liraya satıldığı açıklandı. Açık artırmayı kazanan kişi daha sonra yerinden kalkarak ayrıldı.

GALERİDEN AÇIKLAMA

Ancak bugün galeriden yeni bir açıklama yapıldı. Galeriden yapılan kısa açıklamada, "Altın cep saatinin müzayedede satışı yapılmamıştır" denildi. Ancak açıklamada başka detay yer almadı.

Abdülhamidin saatine rekor ücret
Abdülhamid'in saatine rekor ücret!
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